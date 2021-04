Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 17.2021

Wir verabschieden mit unserer Releasevorschau den April und damit auch hoffentlich das wechselhafte Wetter. Sollte es aber trotzdem mal stürmen und regnen und man muss seine Zeit drinnen verbringen (was aktuell ja ohnehin angebrachter ist), dann haben wir mal wieder ein paar Zockvorschläge für euch.

Ein paar Spielchen zum Monatsende in der Releasevorschau

Clan O’Conall and the Crown of the Stag (PC) – 28. April

Ein kleines 2D-Beat’em’Up, wo ihr im fliegenden Wechsel zwischen verschiedenen Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten hin und her wechseln könnt.











Total War: Rome Remastered (PC) – 29. April

Im August vergangenen Jahres erschien der letzte neue Ableger der Strategiereihe und schickte euch nach Troja, nun folgt ein Remaster über die Zeit des antiken römischen Reiches.











HammerHelm (PC) – 29. April

Ihr baut euer Dorf auf, sammelt Crafting-Material und erkundet Dungeons mit allerlei fiesen Monstern.











Star Wars Pinball VR (PS4, PC, Oculus Quest) – 29. April

Dieser Spieletitel ist ja wohl wirklich extrem selbsterklärend, deswegen verzichten wir mal auf weitere Ausführlichkeiten.











Insurmountable (PS4, Xbox One, PC) – 29. April

Drei hohe, eisige Berge und nur ein Ziel: Erreicht die Spitze.











R-Type Final 2 (PS4, Xbox One, XSX, PC, Switch) – 1. Mai

Das klassische 2D-Sci-Fi-Shoot’em’Up ist zurück.











Und diese Spiele haben wir in dieser Releasevorschau für euch. War etwas dabei, was euer Interesse geweckt hat? Uns interessiert es sehr, was ihr so zocken werdet also teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.