Ring Fit Adventure – Fitness-Spiel für die Nintendo Switch wieder sofort lieferbar

Seit der Covid-19 Pandemie ist das Fitness-Spiel Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch größtenteils ausverkauft und nur selten zu bekommen. Ein Jahr später sieht die Lage allerdings ganz anders aus. Mittlerweile kann man das Spiel überall ergattern und Workout-Übungen vorm eigenen Fernseher im sicheren Zuhause verüben.

Ring Fit Adventure jetzt bei Amazon, Saturn, Media Markt lieferbar

Das Fitness-Angebot von Nintendo kommt mit zwei Accessoires: Dem Ring-Con und dem Beingurt. Ihr platziert jeweils einen Joy-Con in den Gadgets, schnallt euch den Beingurt um ein Bein und halten den Ring-Con in den Händen. Das Spiel selbst, welches beiliegt, spielt ihr ein Abenteuer, in welchem ihr mit Fitness-Übungen weiterkommt. Ihr lauft wie in einem Autorunner einen Pfad entlang, indem ihr in der Realität auf der Stelle lauft. Gegner, die ihr auf dem Weg trefft, besiegt ihr in einem rundenbasierten Kampf mit verschiedenen Übungen. Dazu gibt es noch weitere Modi, um die Ausdauer auch zwischendurch hochzuhalten.

Der Rhythmus-Modus lässt euch eine hohe Punktzahl jagen, während ihr im Takt der Musik bleiben müsst. Insgesamt gibt es 17 Musikstücke für dieses Rhythmus-Minispiel, aus Nintendo-Spielen wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Splatoon.

Ab sofort ist das Spiel wieder bei fast allen Online-Händlern zu Kauf verfügbar:

