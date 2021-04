Cyberpunk 2077 – So viele Spiele wurden zurückgegeben

Cyberpunk 2077 wahr wohl das umstrittenste Spiel des letzten Jahres, wenn man sich die Schlagzeilen dazu anschaut. Viele Spieler waren unzufrieden mit der Qualität des Spiels und wollten ihr Geld zurück, nun gibt es konkrete Zahlen, wie viele Spieler die Rückerstattung wirklich genutzt haben.

Cyberpunk 2077 bleibt unerschütterlich!

Man könnte nun denken, dass CD Projekt RED riesige Verluste mit CP 2077 gemacht hat, nachdem das Spiel anfänglich so gefloppt ist, jedoch sollte man sich die Zahlen genauer anschauen. Bereits Ende 2020 hat sich der Titel über 13,7 Millionen Mal verkauft, wobei 56% der Verkäufe auf dem PC, 28% auf PS4 und 17% auf der Xbox One stattgefunden haben. Obwohl Sony das Spiel sogar aus dem Store genommen hatte, sind die Zahlen trotzdem beachtlich.

Aber wie viele Menschen haben denn nun den “Help Me Refund”-Service von CDPR genutzt? Laut gameindutry.biz wurden nur 30.000 Kopien des Spiels zurückgegeben, das sind umgerechnet 2,23 Millionen USD Dollar. Am Erfolg des Spiels haben die Bugs also nicht gekratzt, genauso wenig wie am Geldbeutel von CDPR. nur auf dem Aktienmarkt sieht es nicht so gut aus, denn seit September ist diese im Dauersturzflug, der Hype ist vorbei und die negativen Nachrichten haben hier doch schon etwas mehr wehgetan. Die Fans jedoch bleiben dem Spiel treu und wer sich noch nicht getraut hat das Spiel anzufassen, der wird spätestens mit Patch 1.2 dazustoßen. Unseren Test zum Spiel könnt ihr übrigens hier nachlesen.

Quelle: gameindustry.biz