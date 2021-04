Podcast: Sony’s Wirr Warr rund um die PlayStation, EA’s Wirr Warr um Battlefield 6 und Outriders Wirr Warr um die Server | Folge 42

Neue Woche, neue Folge Bis zur Glotze Podcast. Sony hat in letzter Zeit für viel Aufruhr gesorgt, Grund dafür ist unter anderem ein Bloomberg Artikel von Jason Schreier, den wir uns genauer angesehen haben. Zudem soll es Gerücht zu einem neuen Metal Gear Teil geben, aber was haben Microsoft und Kojima damit zu tun? Tim und Christian reden außerdem über Leaks zu Battlefield 6, den Problemen in Outriders und einem möglichen Nintendo Pro Dock.

Podcast über Outriders, Battlefield 6 und Sony | Folge 42

Moderation: Tim Makowski

Redaktion der Sendung: Christian Koitka

