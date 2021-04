Warframe – Loot zur Feier des 8. Jubiläums

Und schon wieder ist ein Jahr vorbei, und das F2P Space Ninja Game Warframe ist ein Jahr älter. Wie jedes Jahr, gibt es auch jetzt wieder freien Loot zur Feier des Jubiläums. Mit dabei auch ein neuer Skin, den ihr euch sichern solltet.

Warframe wird 8 Jahre alt

Ab heute könnt ihr in Digital Extremes Space Ninja Shooter, zur Feier des 8. Jahrestags erneut freien Loot erhalten. Wie jedes Jahr, kehren die Dex Belohnungen zurück, darunter Waffen, Skins und mehr.

In den kommenden vier Wochen werden, nach und nach, die speziellen Missionen bereitgestellt um euch die Gegenstände zu verdienen. Den Anfang macht der beliebte Excalibur Dex Skin sowie Dex Sybaris inklusive Waffenslot.

In Woche zwei, folgen die Dex Syandana und Dex Dakra, gefolgt von den Dex Furis und dem Liset Dex Skin in Woche drei. In der letzten Woche könnt ihr euch dann die Dex Rüstung, Excalibur Dex Noggle und ein Glyph sichern.

Neu in diesem Jahr ist der Dex Skin für Rhino, der den gepanzerten Frame einen stylischen Look verpasst. Um euch diesen Skin zu sichern, müsst ihr nicht einmal etwas tun, außer euch einzuloggen.

Egal also, ob ihr schon aktive Tenno seid oder ob ihr den Anlass nutzen wollt um zu starten, erwartet euch ein nettes Goodie.











Quelle: Digital Extremes