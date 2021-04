F1 2021 – Im Sommer geht’s zurück auf die Rennpiste

Der Boxenstopp ist vorbei, denn im Sommer geht es weiter mit F1 2021. Bald riecht es wieder nach verbranntem Gummi auf den Rennstrecken, naja wenigstens virtuell. Codemasters und EA versprechend dabei einen neuen Story Modus und einen erweiterten Karrieremodus mit einer Zwei-Spieler Option.

F1 2021 kommt im Juli

Der neuste Teil der F1 Serie wird am Freitag, den 16. Juli erscheinen und wird die Teams, Piloten und Strecken der 2021 FIA Formular One World Championships beinhalten. Außerdem werden die Strecken mit den drei Neuzugängen Portimão, Imola und Jeddah erweitert. In “Braking Point”, dem neuen Story-Modus, taucht ihr in die spannende Welt der Formel 1 und erlebt dessen Höhen und Tiefen. Devon Butler, der in F1 2019 sein Debüt feierte, wird auch wieder mit von der Partie sein.

Der erweiterte Karrieremodus gibt euch eine Zwei-Spieler-Option, wodurch ihr nun mit oder gegen einen Freund online antreten könnt. Jeder Spieler hat die freie Wahl, welche Fahrhilfen er in Anspruch nehmen möchte, dadurch haben auch weniger erfahrene Spieler die Chance auf das Treppchen. Außerdem wird der erweiterte Karrieremodus um den “Realen Saisonstart” ergänzt, wodurch die Spieler jeder Zeit in der laufenden Saison mit den aktuellen Fahrer- und Konstrukteurswertungen einsteigen können. Aber auch altbewährtes wie den Spielmodus “Mein Team”, Splitscreen-Modus und verkürzte F1 und F2 Saison, sind weiterhin im Spiel enthalten. Der Titel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam. Die neue Konsolen-Generation profitiert zusätzlich von verbesserten Grafiken und schnelleren Ladezeiten.

„Wir sorgen für mehr Optionen und neue Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Mit dem ‚Realen Saisonstart‘ können Spieler ihre Karriere mit der echten F1-Saison in Einklang bringen“, meint Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters

F1 2021 - [Playstation 4] Genießen Sie die tollen neuen Features von F1 2021, inklusive der spannenden Story „Braking Point“, der Zwei-Spieler-Karriere und mehr Intensität mit „Realer Saisonstart“

Tauchen Sie ein in das größte Rennspektakel der Welt und fahren Sie Rennen mit der authentischen Besetzung aus 20 Fahrern und 10 Teams der Saison 2021

Vorbesteller bis einschließlich 15.07.2021 erhalten das Inhaltspaket „Braking Point“ mit 5000 PitCoins, Charakteravatar, Autolackierung, Rennanzug, Handschuhen, Helm und Siegesfunkspruch

Quelle: Codemasters via Pressemeldung