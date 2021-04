Overwatch – Aktuelles Event bringt eine neue Methode um epische Skins freizuschalten

Der First-Person Shooter Overwatch aus dem Hause Blizzard ist dafür bekannt seine Spieler regelmäßig mit neuen Inhalten zu versorgen. Dies geschieht im Rahmen der unterschiedlichen Events, die in regelmäßigen Abständen für insgesamt drei Wochen stattfinden. Am 6. April 2021 startete nun das Archiv Event, welches neben PvE Missionen auch wieder eine Hand voll epische und legendäre Skins im Gepäck hat.

So schaltet ihr die epischen Skins frei

Die glücklichen Charaktere, die mit brandneuen epischen Skins versorgt wurden, sind die Unterstützer-Helden Lucio, Mercy und Zenyatta. Die Art und Weise, wie die Skins freizuschalten sind dürfte für viele Spieler eine Überraschung sein. Das übliche Prozedere war es, Matches zu spielen und insgesamt neun Siege zu erringen, um den Skin freizuschalten.

Dieses Mal läuft es anders. So habt ihr in der ersten Woche sieben Tage Zeit, um Sterne in den Archiv Missionen Aufstand, Vergeltung und Sturmzeichen zu verdienen. Ihr benötigt insgesamt 30 Sterne um den Skin für Lucio freizuschalten, wobei euch die Mission “Aufstand” in der ersten Woche die doppelte Anzahl an Sternen gewährt. Ab der zweiten Woche könnt ihr um den Skin von Zenyatta spielen, wobei es sich lohnt, die Mission “Vergeltung” zu spielen. Ab dem 20. April 2021 ist dann Mercy an der Reihe, sowie die Mission “Sturmzeichen” mit doppelter Sternenzahl.

Neue Legendäre Skins für Overwatch

Neben den epischen Skins versorgt Blizzard passend zu den Events auch immer einige wenige Charaktere mit neuen legendären Skins. Dieses Mal dürfen sich hier unter anderem Genji und Tracer Spieler freuen. Auch für Fans von Widowmaker und Zarya ist was neues dabei. Mein persönlicher Favorit ist allerdings der neue Skin für Soldier 76 im Look eines Soldaten aus dem Jahr 1776. Die legendären Skins können entweder für 3000 Gold erworben werden, oder sich mit etwas Glück in einer der Archiv-Lootboxen befinden.

Wer übrigens auf der Suche nach einer knackigen Herausforderung ist, dem empfehle ich die Co-op Herausforderungsmissionen. Diese sind ebenfalls nur während des Archiv-Events verfügbar und lassen euch die Archiv Mission mit kniffligen Zusätzen, wie zum Beispiel geringer Gesundheit oder stärkeren Gegnern spielen. Als Belohnung warten Archiv-Lootboxen auf euch, wenn ihr die Missionen erfolgreich abschließen könnt. Wer einen Blick auf die neuen Skins werfen möchte, findet hier den Trailer zum aktuellen Event, welches vom 6. bis zum 27. April 2021 läuft.











Quelle: PlayOverwatch via YouTube