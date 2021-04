Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise – Weitere Portierung angekündigt

Mit Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise setzte Kultentwickler SWERY65 im vergangenen Sommer sein außergewöhnliches Abenteuer rund um Francis York Morgan exklusiv auf Nintendos aktueller Hybrid-Konsole fort. Nun soll das bizarre Action-Adventure bald auf einer weiteren Plattform zur Verfügung stehen.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise zukünftig auch auf Steam verfügbar

In einem aktuellen Geschäftsbericht gab Publisher Rising Star Games unlängst bekannt, dass man plane das Abenteuer mit der besonderen Twin-Peaks-Atmosphäre in Kürze ebenfalls PC-Spielern zur Verfügung zu stellen. So geht aus den Unterlagen hervor, dass das Sequel ebenfalls via Steam veröffentlicht werden soll. Einen konkreten Releasetermin nannte man indes allerdings noch nicht, lediglich das Jahr 2021 wird im Zusammenhang mit der PC-Portierung erwähnt.

Der zweite Teil zum polarisierenden Adventure erschien am 10. Juli 2020 exklusiv für die Nintendo Switch. Zum Release hatte der Titel vorrangig mit technischen Problemen zu kämpfen. So zudem gesellte sich recht schnell eine Debatte um das Fehlverhalten der Charaktere gegenüber Transsexuellen. Inhaltlich werdet ihr in Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise erneut in eine obskure Spielwelt mit verschrobenen Charakteren entlassen, die euch vor diverse Rätsel stellen werden. Dabei schlüpft ihr nicht nur in die Haut von Protagonist Francis York Morgan, um in der absonderlichen Kleinstadt Le Carré eine Reihe an brutalen Morden aufzuklären, sondern übernehmt auch die Rollen der FBI-Spezialagenten Aaliyah Davis und Simon Jones, die sich ebenfalls mit mysteriösen Zusammenhängen rund um die Mordserie beschäftigen.

