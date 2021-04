Nintendo Switch Pro – 4K dank neuer Docking-Station?

Die Gerüchte um eine Nintendo Switch Pro reißen nicht ab, auch wenn Nintendo selbst die Arbeiten an einer solchen Konsole dementiert. Dataminer wollen nämlich neue Hinweise gefunden haben, die auf eine 4K-Docking-Station hindeuten. Könnte diese den nötigen Leistungsschub bringen?

Verrät die neue Firmware die Existenz einer Nintendo Switch Pro?

Die Dataminer Mike Heskin und OatmealDome berichten über neue Hinweise zu einer verbesserten Switch-Konsole. Das neue Firmware-Update in der Version 12.0 enthält eine Zeile, aus der die Dataminer einen erweiterten Support für ein neues Dock schließen. Dieser könnte demnach einen dezidierten Chip enthalten, über den die Switch dann mit zusätzlicher Leistung versorgt wird.

Unklar ist jedoch, ob es dafür eine neue Switch benötigt oder ob dies auch für vorhandene Konsolen funktionieren könnte. Weiter stießen die Dataminer auf eine Zeile, die auf eine 4K-taugliche Schnittstelle hindeutet. Hinter “4kdp_preferred_over_usb30” vermuten diese, dass die hohe Auflösung über den USB-C Anschluss abgewickelt werden könnte. Es ist jedoch nicht bestätigt, inwiefern dies auch technisch möglich ist. Könnte man so den Kauf einer gänzlich neuen Konsole umgehen?

Die Gerüchteküche brodelt

Darüber hinaus gibt es Gerüchte, dass NVidia an neuen Chips arbeitet, die DLSS unterstützen und in der Pro-Version zum Einsatz kommen sollen. Auch Samsung arbeite angeblich an entsprechenden 7 Zoll Displays. Davon bestätigt ist jedoch nichts. Nintendo dementiert nach wie vor eine verbesserte Switch. Die Codes innerhalb der neuen Firmware sind jedoch nun endlich konkretere Hinweise. Allerdings hätte Nintendo wenig Anlass für eine neue Konsole. Noch dieses Jahr wollen die Japaner neue Verkaufsrekorde brechen und über 100 Millionen Geräte verkaufen.

Daher könnte ein verbessertes Dock die ideale Lösung für Nintendo sein. Die Nutzer könnten weiter auf die weit verbreitete Hardware zurückgreifen. Zusätzlich böte eine Docking-Station die ersehnte Extra-Leistung. Insgesamt müssen wir jede News dazu mit Vorsicht genießen, solange Nintendo sich nicht dazu äußert. Für die kommende E3 bestätigte das Unternehmen jedenfalls bereits eine Nintendo Direct. Dort dürften wir frühestens mit offiziellen Nachrichten dazu rechnen.

Quelle: WinFuture