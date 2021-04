Xbox Game Pass – GTA 5 und weitere Spiele verfügbar

Der Xbox Game Pass feiert für den Monat April einige prominente Neuzugänge und Comebacks, wie etwa GTA 5 und diverse Sportkracher. Das Open-World-Game von Rockstar Games war bereits vor einigen Monaten im Xbox Game Pass und kehrt nun in den Abo-Service zurück. Auch weitere Spiele kündigte Microsoft an.

Das sind die Neuzugänge für den Xbox Game Pass

Microsoft kündigte weitere Spiele für den beliebten Abo-Service an. Sowohl Konsole, als auch PC und Cloud werden versorgt. Die Ankündigungen reichen bis Mitte des Monats, dann wird es weitere Neuzugänge geben. Die Redmonder feiern mit Grand Theft Auto 5 sogar ein Comeback. Allerdings handelt es sich nach wie vor um die Xbox One Version. Das Next-Gen-Upgrade für die Series-Konsolen soll Ende des Jahres erscheinen. Wer eine Konsole der neuen Generation besitzt, spielt solange erst einmal die überarbeitete Fassung für Xbox One X.

Aber mit Zombie Army 4 steigt ein weiteres bekanntes Spiel in den Service ein. Hier gibt es bereits eine optimierte Version für Series S- und X. 4K bei 60 Bildern pro Sekunde sind möglich. Alternativ gibt es auch einen 120 Hertz-Modus bei Full HD Auflösung. Fans von Sportspielen dürfen sich zusätzlich über die Aufnahme von NHL21 und MLB freuen. Allerdings verlassen auch einige Games das Angebot. Dies betrifft jedoch fast ausschließlich nur alte Sportspiele wie Madden 15 oder NHL 18.

Diese Spiele kommen in den Xbox Game Pass

8. April – Grand Theft Auto V (Cloud und Konsole)

8. April – Zombie Army 4: Dead War (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

8. April – Disneyland Adventures (Cloud)

8. April – Rush: A Disney/Pixar Adventure (Cloud)

12. April – NHL 21 (Konsole) EA Play

15. April – Rain on Your Parade (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

15. April – Pathway (PC) ID@Xbox

Diese Spiele verlassen den Game Pass

15. April – Deliver Us the Moon (Konsole und PC)

15. April – Gato Roboto (Konsole und PC)

15. April – Wargroove (Konsole und PC)

16. April – Madden 15 (Konsole) EA Play

16. April – Madden 16 (Konsole) EA Play

16. April – Madden 17 (Konsole) EA Play

16. April – Madden 18 (Konsole) EA Play

16. April – Madden 25 (Konsole) EA Play

16. April – NHL 18 (Konsole) EA Play

16. April – NHL 19 (Konsole) EA Play

Quelle: Xbox Wire