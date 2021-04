Summer Game Fest – Auch 2021 neue Ausgabe geplant

Im Sommer letzten Jahres startete das Summer Game Fest das erste Mal, welches von Geoff Keighley präsentiert wurde. Auch in diesem Jahr wird eine Ausgabe stattfinden, die wieder einmal die “Day of the Devs: Summer Game Fest Edition” beinhalten wird.

Registrierungen für das Summer Game Fest starten bereits

Sehr viel zu dem Event ist noch nicht bekannt, doch ein paar kleine Infos können wir euch geben. Weiterhin wird Geoff Keighley als Organisator und Moderator auftreten und Interviews mit Spieleentwicklern führen. Die “Day of Devs” werden von Double Fine Productions und iam8bit produziert und beleuchten sowohl kleine Entwicklerteams als auf Triple A Entwickler.

Wie immer können wir wohl auch ein paar “Weltpremieren” erwarten, sowie Gameplay Trailer, Interviews und musikalische Einlagen. Wer gerne ein Teil des Ganzen sein möchte, kann sich noch bis zum 9. April registrieren. Das Formular dazu findet ihr hier. Das war es leider schon an Neuigkeiten, die wir euch zum jetzigen Zeitpunkt geben können. Auf der offiziellen Webseite, werden in den nächsten Wochen mehr Infos veröffentlicht. Wenn ihr noch mehr zu aktuellen Messen wissen wollt, dann behaltet unsere Messe-Seite im Blick. Bestimmt wird es in den nächsten Wochen auch neue Infos zur E3, Gamescom etc. geben, die ihr dort finden könnt.

