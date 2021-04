PlayStation Plus – Die Spiele im April 2021 sind der Kracher

Sony kann es nicht lassen, denn auch im April 2021 wird es bei PlayStation Plus wieder besonders. Diesem Monat sind mindestens zwei Kracher dabei, die euch mit den Ohren schlackern lassen.

Oddworld: Soulstorm gratis bei PlayStation Plus!

Der Release von Oddworld: Soulstorm war bereits lange bekannt und nun können sich Besitzer des PS Plus Abos darüber freuen, dass der Titel gratis für PlayStation 5 sein wird. Das Spiel setzt an die Geschehnisse des im Jahr 2014 erschienenen Oddworld: New ‘n’ Tasty an und erzählt die Geschichte von Abe fort. Das knallharte Spiel unterstützt sogar den DualSense Controller, wodurch ihr in brenzligen Situationen den Herzschlag von Abe spüren könnt.

Fans des Zombie Genres werden im April doppelt belohnt, denn auf sie wartet Days Gone und Zombie Army 4: Dead War. Der PlayStation exklusive Open World Titel Days Gone entführt euch in die USA und erzählt die Geschichte von Kopfgeldjäger Deacon St. John. Die Menschheit steht mal wieder am Rande des Abgrunds und wird von skurrilen Kreaturen, die auf den Namen Freaker hören überrannt. Zombie Titel Nummer 2 ist Zombie Army 4: Dead War, welches ihr mit bis zu drei weiteren Spielern erleben könnt. Dabei ballert ihr euch durch Zombie-Nazi-Horden und versucht die fiesen Pläne des Bösen aufzuhalten. Das klingt doch nach Spaß für die gesamte Familie!

Die PS Plus Titel für April werden euch vom 6. April bis zum 3. Mai 2021 zum Download bereitstehen, also nicht vergessen euer Abo zu erneuern bzw. zu verlängern!

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS5/PS4/PS3 Download Code Mit PlayStation Plus Mitgliedschaft 12 Monate, erhalten Sie monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Ihre Freunde haben gerade keine Zeit und Sie haben keine Lust auf Single-Player? Dann stürzen Sie sich mit PlayStation Plus in‘s Abenteuer Online-Multiplayer.

Holen Sie sich jetzt jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören Ihnen, solange Sie Mitglied sind.

Quelle: Sony via Pressemeldung