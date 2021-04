Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 14.2021

Frohe Ostern wünschen wir euch in der Releasevorschau, in der wir euch ein paar Ostereier ins Nest legen können. Es kommt mir so vor, als schreibe ich das in jeder zweiten Woche, aber auf richtig große Titel müssen wir diese Woche verzichten. Immerhin schlägt ein von Fans lang ersehnter Titel endlich auf.

Abe besucht die Releasevorschau

Star Wars Republic Commando (PS4, Switch) – 6. April

Eigentlich listen wir hier bereits erschienene Spiele nicht mehr auf, manchmal müssen wir aber mal eine Ausnahme machen. Dieser Shooter im Star Wars-Universum aus dem Jahre 2005, der nun auf die PS4 und Switch portiert wird, ist definitiv der Rede wert.











Abe ist wieder da. Nachdem New ‘n’ Tasty den ersten Teil neu aufgelegt hat, handelt es sich hier um eine neue Umsetzung des zweiten Teils Abe’s Exodus. Kenner wissen, was hier auf sie zukommt: Schleichaction und eine Menge Humor.











What the Dub?! (PS4, Xbox One, PC, Switch) – 8. April

Ein Partyspiel vergleichbar mit der Jackbox Party Pack-Reihe, bei der ihr mit euren Freunde schlechte Filmszenen auf witzige Art und Weise nachvertonen müsst.











Potion Party (PS4, PC, Switch) – 8. April

Irgendwo müssen die ganzen RPG-Helden ja ihre Heil- und Manatränke herbekommen, also öffnet ihr kurzerhand einen Alchemieladen, den ihr entweder alleine oder mit euren Freunden verwalten könnt.











Scarlet Hood and the Wicked Wood (PC) – 8. April

Ein Point’n’Click-Adventure mit einer Menge Rätseln und einer fesselnden Geschichte. Auch wenn eure Protagonistin einen Roten Mantel trägt, mit dem Märchen Rotkäppchen hat dies hier wenig zu tun.











Say No! More (Switch, PC, Mobile) – 9. April

Ein Spiel, in dem es lediglich darum geht, so oft wie möglich NEIN zu sagen und das alles mit dem Druck auf einen einzigen Knopf.











