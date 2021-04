PlayStation Now – Das sind die Neuzugänge im April 2021

Nachdem Sony zuletzt über das PlayStation Plus Line Up für den April offiziell gesprochen hat, äußerte sich der japanische Konzern nun ebenfalls zu den Neuzugängen des hauseigenen Streaming-Dienstes PlayStation Now. Im neu angebrochenen Monat sollen insgesamt nun drei Hochkaräter Einzug in das bestehende Portfolio halten.

PlayStation Now mit Borderlands, Marvel und The Long Dark

Insgesamt dürfen Abonnenten des Online-Service ab sofort auf drei weitere Blockbuster zurückgreifen. Mitunter dabei das recht aktuelle Action-Adventure Marvel’s Avengers aus dem Hause von Tomb-Raider-Entwickler Crystal Dynamics. Das Superhelden-Abenteuer ist erst im vergangenen Herbst für die letzte Konsolengeneration veröffentlicht worden. Spielerisch schlüpft ihr hier in die Haut von den bekannten Helden aus dem populären Marvel-Universum und stellt euch in brachialen Multiplayer-Gefechten vor Horden an gefährlichen Gegnern. Zudem gesellt sich ebenfalls Gearbox Look-Shooter Borderlands 3. Im bunten Cell-Shading-Look ballert ihr euch hier wahlweise mit Freunden durch eine humorvolle Story auf der Suche nach den abgedrehtesten Waffenkombinationen. Zu guter letzt dürfen sich Abonnenten des Streaming-Dienstes über den Neuzugang The Long Dark freuen. Dabei handelt es sich um einen klassischen Survival-Titel, der euch vor die Herausforderung stellt in der Wildnis vollkommen auf euch alleingestellt zu überleben.

Wer sich bislang noch nicht für ein Abonnement des Dienstes entschieden hat, kann zurzeit ebenfalls auf eine 7-tägige Probemitgliedschaft zurückgreifen. Diese ist vollkommen kostenlos und kann seit Beginn des laufenden Jahres auch erneut von Spielern beantragt werden, die bereits in den vergangenen Jahren auf eine Trial-Version zurückgegriffen haben.

Quelle: PlayStation Now