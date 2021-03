Unsere Lieblingsspiele der letzten Konsolen-Generation Xbox One und Playstation 4

3. Resident Evil 7

Als passionierter Horrorspielfan habe ich in der vergangenen Konsolengeneration nahezu jeden Horrortitel verschlugen. Doch neben The Evil Within hat mich nur ein Horrorspiel so richtig umgehauen und mir erneut gezeigt, was digitale Angst bedeutet: Resident Evil 7. Auf der 360 ging es mir mit Dead Space so und Resi 7 konnte genau dieses Gefühl wieder aufbauen: Ich möchte eigentlich nicht weiterspielen. Lassen wir das letzte Drittel einmal außen vor, bot der siebte Teil der legendären Resi-Reihe endlich wieder ein düsteres Herrenhaus und echte Erschrecker. Teil fünf und sechs konnten hier ja nicht wirklich punkten und setzten mehr auf Terror. Umso gespannter bin ich natürlich auf den kommenden Part acht.

2. Marvel’s Spider-Man

Ja, es gibt zig PS4-Titel der vergangenen Generation, die in diese Top 3 gehört hätten. Doch ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich mir erst recht spät eine Playstation 4 zugelegt habe und der Berg der nachzuholenden Spiele damals schon viel zu groß war. Dementsprechend war Spider-Man nicht nur mein erstes Spiel für die PS4, sondern neben Days Gone und Until Dawn auch das einzige Exclusive, das ich bis heute durchgespielt habe. Klar, Bloodborne, God of War und Co. stehen schon im Regal – doch die Zeit dazu fehlt. Zurück zum Spinnenmann: Neben meinem Platz Eins habe ich hier erstmals gemerkt, wie unfassbar detailliert eine Open World sein kann. Wenn es so in der kommenden Generation weitergeht, bin ich begeistert. Das Bewegungs- und Kampfsystem, die Kulisse, die Story, die Kostüme und, und, und – hier hat für mich einfach alles gestimmt!

1. Red Dead Redemption 2

Wie schon bei Spider-Man erwähnt, war Red Dead Redemption 2 ein wahrer Augenöffner. SO kann eine Open World also aussehen. Ich war und bin bis heute begeistert. Allerdings muss ich zugeben, dass mir ein echtes “Next Gen”-GTA lieber gewesen wäre, oder sogar ein Bully 2… Man wird ja noch träumen dürfen. Nichtsdestotrotz hat Rockstar mit RDR2 bewiesen, warum sie zu den absoluten Videospielgöttern gehören. Die Grafik ist und war ein absolutes Brett, die Story hat Spaß gemacht und in den vergangenen Jahren hat mich keine Open World derart in ihren Bann gezogen. Für mich ist Red Dead Redemption 2 das beste Spiel für Xbox One und Playstation 4.