Warframe – Alle News aus Devstream 153

Am gestrigen Freitag Abend zeigen Digital Extremes einen ersten Teaser für die neue Warframe Quest Call of the Tempestarii. Zudem gab es auch Infos zu neuen Konsolen Builds sowie dem achtjährigen Jubiläum des Free 2 Play Titels.

Warframe und seine nächste Quest

Eine der ersten Ankündigung aus Devstream 153 war die Information, dass das neue Quest Update im kommenden Monat erscheinen soll. Das Call of the Tempestarii Update kommt dabei mit allen aktuellen Railjack Änderungen.

Durch die Quest werdet ihr auch den neuen Frame Sevagoth erhalten, dessen alternativer Helm ebenfalls gezeigt wurde. Mit dem Update sollen dann auch endlich Besitzer einer Xbox Series Konsole das Next Gen Update erhalten.

Wenn alle Plattformen im April das Update gleichzeitig erhalten wird auch das 8 Jahre Jubiläum nachgeholt. Inklusive aller alten Dex Belohnungen und auch einem neuen Dex Skin für Rhino.

Einen ersten kurzen Teaser für Call of the Tempestarii gab es außerdem auch noch. Während Fortuna und Solaris United ihr Chain Gang Song hatten, bekommen wir dieses mal ein Shanty zu hören. Der neue Trailer gibt uns einen ersten Blick auf den Charakter Vala.

Sie ist offenbar eine Corpus und auf der Suche nach dem verschollenen Schiff Tempestarii. Sie wird daher eine essentielle Rolle in der Story haben.





















Quelle: Digital Extremes