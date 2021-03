Magic: The Gathering Arena – Jetzt auch für iOS und Android

Ab sofort ist Magic: The Gathering Arena auf iOS und Android spielbar. Die Mobile-Version ist seit dem 25. März 2021 weltweit verfügbar und kann in den App-Stores von Google und Apple kostenlos heruntergeladen werden.

Seit dem 25. März 2021 ist Magic: The Gathering Arena auch für iOS und Android verfügbar. Spieler können sich sogar mit ihrem bestehenden Account anmelden und haben somit direkten Zugang zu ihrer kompletten Kartensammlung. Die Mobile-Version ist per Crossplay mit der PC-Version verbunden.

Als kleines Willkommensgeschenk erhalten alle, die sich das erste Mal über die Mobile-App einloggen, ein gratis Thopter-Pet. Im Februar wurde bereits der Early Access der App angekündigt. Allerdings waren Features wie Freundeslisten und Nachrichten da noch nicht enthalten.

Das Kartenspiel ist seit dem 27. September 2018 für PC verfügbar. Nun könnt ihr euch auch unterwegs heiße Matches liefern.

Having #MTGArena on mobile means you can play Magic anywhere and at any time… Like when you're doing chores, or hiding from your roommates.

⬇️Download here⬇️

iOS: https://t.co/gO3PURqU41

Android: https://t.co/MKxmSiU3uM pic.twitter.com/QZD7iJkYNO

— MTG Arena (@MTG_Arena) March 25, 2021