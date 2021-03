Warframe – Corpus Proxima Update jetzt auf PC

Digital Extremes haben Warframe eine Überarbeitung des Railjack Systems spendiert und mit jeder Menge Änderungen ein Update geschnürt. Das Corpus Proxima Update ist ab heute auf PC verfügbar.

Corpus Proxima PC Update startet heute in Warframe

Als Digital Extremes die eigenen Raumschiffe ins Spiel brachten war der erste Ansturm groß, doch die Ernüchterung kam auch recht schnell. Um einen Railjack zu bauen brauchte es extrem viele Ressourcen und vor allem Zeit. Viel mehr gestört haben sich die meisten aber an dem Mangel an Missionsvielfalt.

Mit dem Corpus Proxima Update sollen jetzt viele Probleme der Railjacks behoben werden. Zum einen wird das Update die Corpus in das Weltraum Gameplay einbinden mit eigenen Schiffen und Missionen. Darüber hinaus gibt es einige Veränderungen bei Railjack Mods, den einzelnen Skills und mehr.

Lange musste man auch auf die Command Fähigkeit warten, die jetzt endlich ins Spiel integriert wird und Singleplayern erlaubt eine NPC Crew anzuheuern. Auch Bestandteil des Updates ist der Zephyr Rework inklusive des neuen Deluxe Skin Sets für sie.

Ab heute ist das Update erstmal für PC Tenno verfügbar und in den nächsten Tagen werden sicherlich einige Hotfixes zusammenkommen. Gleichzeitig arbeitet das Team aber schon am Call of the Tempestarii Update. Dieses Update enthält das aktuelle PC Update und eine neue Quest und wird zeitgleich für PC und Konsolen erscheinen.











Quelle: Digital Extremes