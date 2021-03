Watch Dogs Legion – Am Wochenende kostenlos spielbar

Ubisoft hat das actionreiche Franchise Watch Dogs im vergangenen Jahr unter dem Titel Legion einen weiteren Ableger spendiert, der mit einigen interessanten Neurungen aufwartete. Passend zur Veröffentlichung des Multiplayer-Parts dürfen Fans nun am kommenden Wochenende kostenfrei das Action-Adventure ausprobieren.

Watch Dogs Legion in den kommenden Tagen kostenlos testen

Ab dem morgigen 25. März 2021 können interessierte Spieler auf das actionreiche Hackerabenteuer vollkommen kostenfrei zurückgreifen. Das kostenlose Angebot steht auf allen Plattformen zur Verfügung für die Watch Dogs Legion bereits veröffentlicht wurde. Der Open-World-Titel lässt sich ab sofort auf der Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie PC preloaden. Wer das kostenfreie Wochenende auf seinem persönlichen Heimrechner genießen möchte, kann das Spiel via Ubisoft Store als auch im Epic Games Store herunterladen.











Die Free-Weekend-Version stellt euch sowohl den Singleplayer als auch den neuen Multiplayer-Modus zur Verfügung. Wer die Kampagne verfolgen will, wird bis zu “Skye Larsen Mission” zudem bereits einige Spielstunden investieren dürfen. In der offenen Spielwelt könnt ihr vier der acht Londoner Bezirke frei begehen. Wer sich nach dem Wochenende für den Kauf der Vollversion entscheidet, kann ebenfalls von einem Rabatt profitieren. In allen bekannten Stores ist die Standart-Edition um 50 Prozent im Preis gesenkt, während der Season Pass zudem 25 Prozent günstiger angeboten. Der Startschuss für die kostenfreie Textphase fällt am morgigen Freitag um 17 Uhr.

Quelle: PC Gamer