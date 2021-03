Xbox – Können wir bald auch mit Bitcoin bezahlen?

Könnte der Bitcoin etwa bald im Xbox Store als zusätzliche Bezahlmöglichkeit verfügbar sein? Dieses Gerücht kurbelte Microsoft selbst an, obwohl der Bitcoin im (legalen) Endkunden-Bereich als Bezahlwährung bislang eher untypisch. Eine Umfrage entfacht nun aber eine wilde Spekulation.

Microsoft fragt euch, ob ihr mit Bitcoin zahlen wollt

Der Bitcoin vervielfachte sich in den letzten Monaten massiv im Wert. Auch Größen wie Elon Musk investierten fleißig in die Krypto-Währung. Bislang galt dies jedoch vor allem als Geldanlage. Nun könnte die virtuelle Münze aber auch als allgemeines Zahlungsmittel durchstarten. Kein anderer als Software-Gigant Microsoft steht hier ganz hoch im Kurs. Gestreut hat der Konzern das Gerücht durch eine Umfrage.

Insider der One- oder Series-Konsolen können zwischendurch an Umfragen teilnehmen, um Ihre Einschätzungen und Wünsche mitzuteilen, nach denen dann Features in Zukunft angepasst werden. In einer neuen Umfrage geht es um den Store auf den Konsolen. Eine Frage darunter lautet, welche Zahlungsoptionen sich die Nutzer in Zukunft wünschen. Unter den vorgefertigten Antwortmöglichkeiten findet sich tatsächlich auch die beliebte Krypto-Währung wieder.

Treibt Microsoft den Bitcoin-Kurs nach oben?

Erwägt Microsoft also erstmals eine Nutzung für den Massenmarkt? Auf offizieller Seite gibt es hierzu noch keine Aussage. Aber warum auch sonst sollte Microsoft die Nutzer nach einer solchen Option befragen? Die Währung hat aber insbesondere in der PC-Community einen umstrittenen Ruf. Die horrenden Preise für Grafikkarten sind unter anderem auch auf den Hype des digitalen Zahlungsmittels zurückzuführen.

Aufgrund des steigenden Kurses versuchen immer mehr Leute die Währung mittels GPU-Leistung zu schürfen. Sollte der digitale Taler auch noch auf Microsofts Konsolen als Zahlungsmittel hinzukommen, wäre eine weitere Wertsteigerung gewiss. Daher dürfen wir gespannt sein, wie sich diese Situation in Zukunft entwickelt.

Quelle: Reddit