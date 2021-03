Back 4 Blood – Koop Shooter wurde verschoben

Die Welle an Verschiebungen für kommende Spiele geht weiter. Dieses Mal trifft es Koop Shooter Back 4 Blood. Die Entwickler teilten jetzt mit, dass Fans sich noch einige Monate länger gedulden müssen. Es gibt also nochmal eine Schonfrist für die Zombies.

Back 4 Blood auf Oktober verschoben

Und schon wieder wird ein weiterer Titel nach hinten verschoben. Die anhaltenden Schwierigkeiten durch COVID zeigen in diesem Jahr vermehrt ihre Nachfolgen. Turtle Rock Studios haben jetzt via Twitter offiziell eine Verzögerung der Veröffentlichung bestätigt.

Demnach soll der Titel jetzt erst am 12. Oktober 2021 erscheinen, da man den Titel in seine beste Form bringen will. Der spirituelle Left 4 Dead Nachfolger sollte bisher am 18. Juni für Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series sowie PC erscheinen.

Im Dezember gaben die Entwickler zum ersten Mal einen Einblick in das Gameplay des Koop Zombie Shooters. Die Action kam dabei wahrscheinlich vielen gleich vertraut vor, denn die Left 4 Dead Wurzeln sind überdeutlich.

Im gleichen Monat konnten dann auch ausgewählte Spieler in der ersten Alpha schon einmal reinschauen. Die bisherigen Meinungen scheinen in der Community recht positiv auszufallen und daher kann es sicher nicht schaden, wenn sich die Entwickler ein wenig mehr Zeit nehmen.

Back 4 Blood (Playstation 5) Kämpfe dich durch eine dynamische, gefährliche Welt in einer 4-Spieler Koop Story-Kampagne

Kompetitiver Mehrspieler-Modus - Spiele im PvP mit oder gegen deine Freunde

Extremer Wiederspielwert - Ein neues "schurkenhaftes" Kartensystem schafft jedes Mal andere Erfahrungen

Back 4 Blood ist ein aufregender, kooperativer First-Person-Shooter von den Machern des von der Kritik gefeierten Franchise Left 4 Dead!

Quelle: @back4blood via Twitter