Ghost of Tsushima – Verfilmung in Arbeit

.Ghost of Tsushima, der Sony exklusive Samurai Hit vom Studio Sucker Punch, wird eine Verfilmung erhalten. Dabei wird ein Regisseur mit großer Action Erfahrung das Game auf die Leinwand bringen.

Ghost of Tsushima wird verfilmt

Es war ja bereits sicher, dass neben Uncharted und The Last of Us, noch weitere Sony Titel ihren Weg in das Filmmedium finden werden. Wie Sony Pictures und Playstation Productions jetzt exklusiv auf deadline.com enthüllten, wird auch deren Samurai Epos verfilmt.

Erst kürzlich, hat der Überraschungshit von Sucker Punch die Marke von 6.5 Millionen verkauften Exemplaren seit Release im Juli 2020 überschritten. Daher überrascht es auch nicht, dass Sony jetzt noch mehr aus dem Potenzial der Story herausholen will.

Das Entwicklerteam von Sucker Punch soll dabei als ausführende Produzenten fungieren. Als Regisseur hat man Chad Stahelski verpflichtet, der zuletzt vor allem durch die John Wick Filme von sich Reden machte.

Damit gibt es nun also schon vier Projekte die auf Sony IPs basieren. Und es wird, abhängig vom Erfolg, sicherlich noch mehr geben. Aktuell gibt es leider noch keine Details zur möglichen Besetzung. Persönlich würde ich ja gerne Hiroyuki Sanada in der Rolle von Jin sehen.

Wann die Arbeiten an dem Film beginnen werden ist ebenso noch unklar. Zuvor bekommen wir aber sicherlich erst noch John Wick 4.

Angebot Ghost Of Tsushima (PS4) In War-Torn Tsushima, Ancient Beauty Endures: In this open-world action adventure, you’ll roam vast countrysides and expansive terrain to encounter rich characters, discover ancient landmarks, and uncover the hidden beauty of Tsushima.

The Rise of the Ghost: In his quest to reclaim Tsushima, Jin must seek support from old friends and new unlikely allies. He must break away from tradition, become a new kind of warrior, and protect what’s left of his home at all costs.

Mud, Blood, and Steel: Challenge opponents with your katana for an immersive samurai combat experience, master the bow to eliminate distant threats, and develop stealth tactics to disorient and ambush enemies with surprise attacks.

Quelle: deadline.com