Operation Tango – Koop-Spionage-Abenteuer erscheint im Juni

Hinter dem nebulösen Titel Operation Tango verbirgt sich ein Spionage-Thriller der besonderen Art: Gemeinsam mit einem Freund geht ihr auf nervenaufreibende Missionen – und das schon ab Anfang Juni.

Koop-Gameplay im Hollywood-Stil

Im Rahmen des gestrigen Future Games Showcase haben die EntwicklerInnen von Clever Plays ihr neuestes Projekt Operation Tango der Weltöffentlichkeit vorgestellt. In einem kurzen Trailer wurden bereits erste Spielmechaniken enthüllt, die auf ein vollumfängliches Koop-Erlebnis schließen lassen. Dabei schlüpfen zwei Spieler in die Rolle von erprobten Geheimagenten, die auf Missionen in der ganzen Welt entsandt werden. Während einer der Spieler den technikaffinen Hacker mimt, darf der andere Spieler als Spion direkt vor Ort agieren.

Die besondere Herausforderung soll darin liegen die Missionen trotz der unterschiedlichen Blickwinkel erfolgreich abzuschließen. Kommunikation innerhalb des Teams ist demzufolge von besonderer Bedeutung. Um die Welt vor den vielfältigen Bedrohungen zu schützen, gilt es Gebäude zu infiltrieren, Feinde zu bespitzeln und Gegner gezielt auszuschalten. Die Spieleschmiede verspricht in diesem Zusammenhang einige knackige Kopfnüsse sowie spannende Hollywood-Momente.

Operation Tango erscheint am 1. Juni 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, die Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Einen ersten Eindruck vom Spiel erhaltet ihr in nachfolgendem Trailer:











Quelle: Clever Plays