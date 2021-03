Dying Light 2 – Zombiespiel soll noch dieses Jahr erscheinen

Nachdem Dying Light 2 in der Vergangenheit bereits vermehrt mit Problemen während der Entwickelung zu kämpfen hatte, gab das zuständige Team hinter dem Zombie-Sequel nun ein Status-Update und versprach sogar einen Release in 2021.

Dying Light erscheint noch in diesem Jahr

In einem aktuellen Statement zum Entwicklungsstand von Dying Light 2 hat Techland einige frische Einblicke hinter die Kulissen gewährt. In einem kurzes Video-Update gehen die EntwicklerInnen explizit auf das Feedback der Community ein und lesen allem voran einige negative sowie beleidigende Kommentare vor, mit denen man sich offenbar in den letzten Jahren verstärkt konfrontiert sah. Man zeigt sich zwar erschüttert über die Respektlosigkeit einiger Nachrichten, nimmt diese aber gleichsam auch mit Humor. So bedankt sich das Team im gleichen Atemzug mit einem kleinen Augenzwinkern für das entgegengebrachte Vertrauen und die emotionale Unterstützung.

Abgerundet wird der Videokommentar zudem von einem 15-sekündigen Gameplay-Abschhnitt, der einen kurzen Einblick ins Spiel gibt. Eine gute Nachricht hatte das Team dann aber doch noch: Techland zufolge soll Dying Light 2 nach all den Strapazen doch noch 2021 erscheinen. Einem konkreten Termin blieb man aber weiterhin schuldig.

Erst zuletzt hatte sich Techland massiver Kritik und negativer Presse gegenüber gesehen. Grund für den Diskurs waren Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen innerhalb des Studios.











Quelle: Techland