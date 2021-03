NVIDIA – Mehr Spiele mit DLSS-Unterstützung

NVIDIA kündigte an, dass es im März neuen Nachschub geben wird, wenn es um das Thema DLSS-Spiele geht. Unter anderem, wird die Crysis Remastered Edition, eine DLSS-Unterstützung bekommen.

NVIDIA bringt DLSS voran

Die DLSS-Technologie ist schon längst nicht mehr so neu wie man denkt, wird jedoch noch lange nicht von allen Spielen unterstützt. Der Grafikkartenhersteller will aber diesen März nachlegen. Aber was ist eigentlich DLSS? Der Begriff steht für Deep Learning Super Sampling und ist eine KI-Rendering-Technologie, die euch schönere und schärfere Bilder liefern soll, und gleichzeitig eure Framerate verbessert. Die KI muss dabei angelernt werden und je mehr Spiele die Technologie nutzen, desto besser werden die Ergebnisse. Dabei skaliert die KI die Grafiken mit einer niedrigeren Auflösung hoch, um so ein besseres Bild zu liefern.

Im März werden die Spiele The Fabled Woods, der Klassiker System Shock (Demo) und die Crysis Remastered Edition, DLSS unterstützen. Gerade Crysis war damals schon eine Grafikbombe und wird durch das Upscaling noch etwas besser aussehen. Die anderen beiden Titel, setzen auf ein Unreal Engine 4.26 Plugin, wodurch es einfacher sein soll, die Technologie, in die Spiele zu integrieren. Genauere Infos zu dem Plugin und den Spielen, findet ihr auf nvidia.com. Wer mehr zu Games und Hardware wissen möchte, der sollte auf unserer News-Übersicht vorbeischauen.











Quelle: NVIDIA via Pressemeldung