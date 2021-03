Playstation 5 – Sony stellt neuen VR-Controller vor

Erst vor kurzer Zeit verkündete Sony ein neues VR-System für die Playstation 5 und prompt liefern die Japaner auch den passenden Controller nach. Der Release zieht sich zwar noch etwas hin, aber immerhin kennen wir nun das Design. Damit hat der Move-Controller in Zukunft ausgedient.

VR-Controller für Playstation 5 setzen auf neue Form

Etwas aus dem Nichts präsentierte Sony auf ihrem eigenen Blog das Design der kommenden VR-Controller. Erst vor kurzer Zeit bestätigte der Konzern, dass es ein neues VR-System geben wird. Dieses findet dann ihren Weg auf die PS5. Statt auf die bewährten Move-Controller, setzt Sony aber auf ein gänzlich neues Design. Damit einher gehen auch ganz neue Features. Das kugelförmige Zubehör setzt auch auf die Features des DualSense. Sony übernimmt somit Funktionen wie die adaptiven Trigger oder das haptische Feedback. Das neue Rumble-Erlebnis wird also auch auf PSVR2 zu finden sein. Ein kleines Highlight stellt außerdem die Fingererkennung dar. Der Controller erkennt automatisch die Position eures Daumens, Zeige- und Mittelfingers, auch wenn ihr gar keinen Druck auf das Eingabegerät ausübt.

Etwas unterhalb ist zudem ein Tracking-Ring angebracht. Dieser überträgt die Bewegungen an das Headset, damit diese in das Spiel übermittelt werden. Wie am DualSense auch befinden sich am neuen Controller zwei Sticks, L1/R1/L2/R2, sowie Dreieck- , Kreuz- , Kreis- und Vierecktaste. Interessanterweise ist das Design in schwarz gehalten, obwohl man beim DualSense, der PS5, sowie dem gesamten weiteren Zubehör auf weiß setzte. Laut Sony erhalten die ersten Studios bereits bald schon Prototypen des Eingabegeräts, damit diese die Entwicklung neuer Software auf das kommende System abstimmen können. Zum eigentlichen Headset wird Sony aber im Laufe der Zeit mehr und mehr Infos veröffentlichen.

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS5/PS4/PS3 Download Code Mit PlayStation Plus Mitgliedschaft 12 Monate, erhalten Sie monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Ihre Freunde haben gerade keine Zeit und Sie haben keine Lust auf Single-Player? Dann stürzen Sie sich mit PlayStation Plus in‘s Abenteuer Online-Multiplayer.

Holen Sie sich jetzt jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören Ihnen, solange Sie Mitglied sind.

Quelle: Playstation Blog