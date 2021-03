Dungeons and Dragons: Dark Alliance – Releasetermin und neuer Trailer veröffentlicht

Die Arbeiten an Dungeons and Dragons: Dark Alliance gehen langsam aber sicher in die letzte Runde. Die Wizards of the Coast haben nicht nur frische Eindrücke zum Spiel veröffentlicht, sondern auch einen finalen Termin kundgetan.

Gegnergemetzel ab Juni

Mit Dark Alliance befindet sich derzeit ein weiterer vielversprechender Actiontitel im Dungeons-and-Dragons-Universum in Entwicklung. Das Fantasyspiel sollte ursprünglich bereits im letzten Jahr auf den Markt kommen, würde jedoch – wie so viele andere Titel auch – kurzfristig verschoben. Wie die Publisher von Wizards of the Coast nun aber bekannt gaben, wird Dark Alliance sogar noch diesen Sommer final erscheinen. Los geht es konkret am 22. Juni 2021 auf PC sowie Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4. Vorbestellungen für die Standard sowie Deluxe Edition werden bereits jetzt entgegengenommen.

Passend zur Ankündigung hat das Entwicklerteam auch gleich einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der einige detailierte Einblicke ins Kampfsystem gewährt. In bester Hack-and-Slay-Manier kämpft ihr euch durch Massen an Gegnern, ein kooperativer Mehrspieler-Modus ist da natürlich inklusive. Die Kämpfe finden zudem vollständig in Echtzeit statt und haben optisch leichte MMO-Anleihen.

Dark Alliance orinetiert sich zwar am gleichnamigen PS2-Spiel Baldur’s Gate: Dark Alliance, ist jedoch kein Remake des selbigen. In dem Action-Abenteuer verschlägt es den Spieler so beispielsweise in die eisigen Landschaften von Icewind Dale, wo er auf bekannte Kreaturen trifft.











