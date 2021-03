Undertale – Indie-Hit erscheint für Xbox-Konsolen und Game Pass

Vor knapp 6 Jahren erblickte unter Indie-Entwickler Toby Fox das einzigartige 2D-Rollenspiel Undertale auf dem PC das Licht der Welt. 2021 soll es das etwas außergewöhnliche Adventure nach einigen Portierungen für die Konkurrenz-Plattformen nun ebenfalls den Sprung auf die Xbox One sowie Xbox Series S/X schaffen.

Undertale ab sofort auf Microsofts Konsolen spielbar

So verkündete man unlängst, dass das Pixel-Abenteuer im liebenswerten 16-Bit-Stil, ab sofort für Microsofts aktuelle Heimkonsolen zum Kauf bereits steht. Im Microsofts Store werden Spieler derzeit mit einem Preis von 14,99 Euro zur Kasse gebeten. Damit allerdings noch nicht genug: der Indie-Klassiker ist ebenfalls ab sofort Teil des Xbox Game Pass. So können Abonnent derzeit ohne weiteren Kostenaufwand auf das Spiel zurückgreifen. Da einige Anpassungen an der Konsolenversion vorgenommen wurden, werden derzeit einige pattformübergreifende Features nicht unterstützt. Dazu gehören nicht nur eine Cross-Save-Möglichkeit, sondern auch das begehrte Microsoft-Feature Xbox Play Anywhere. Die Änderungen an der Konsolenversion sollen das Spielerlebnis allerdings nicht verändern, sondern lediglich das Spielen auf der Konsole komfortabler und angenehmer gestalten.

Undertale erschien ursprünglich am 15. September 2015 für PC und Mac, zwei Jahre später folgte schließlich eine Portierung für die PlayStation 4 sowie die PlayStation Vita. 2018 durften dann auch Besitzer der Nintendo Switch auf den Indie-Hit zurückgreifen.

