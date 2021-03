Dying Light 2 – Neue Informationen nächste Woche

Seit 2018 wissen wir um das Sequel Dying Light 2 und dennoch hat sich seit der Ankündigung nicht viel getan. Lange war es recht still um den Titel und dessen Fortschritt, sodass Fragen um mögliche Probleme auftauchten. Jetzt soll es nächste Woche ein Update geben.

Die Gaming Community hat schon lange nichts mehr gehört von Techland und seinem neuen Sequel zu dessen Parcours Zombie Game. Außer ein paar Gameplay Trailern wissen wir effektiv nicht einmal wie weit der aktuelle Entwicklungsstand ist.

Erst im Februar kamen plötzlich Berichte auf in denen sich anonym aktuelle und frühere Mitarbeiter von Techland zur Situation innerhalb des Studios äußerten. Demnach soll das Management für extrem negative Arbeitsbedingungen sorgen und mindestens 20 Mitarbeiter sollen bereits gekündigt haben.

In der Folge äußerte sich der Entwickler zu den Behauptungen und wies alle Berichte zurück. Studio CEO Pawel Marchewka und der Rest des Management sollen das Team auffordern Mechaniken aus anderen Spielen zu übernehmen die beliebt sind, statt eigene Innovationen einzubringen.

Via Twitter kam gestern die Ankündigung, dass man am kommenden Mittwoch den 17.3. neue Informationen zum aktuellen Stand des Spiels geben will. Auf die Frage eines Twitter Nutzers hin gab man allerdings zu das Spiel zu früh angekündigt zu haben. Man darf gespannt sein was am Mittwoch präsentiert wird.

We’ve got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday.

Want to see it first? Join our discord server now at https://t.co/Iyivc8uFWx pic.twitter.com/gkfcGLgsdV

— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021