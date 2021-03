Blizzard – Neuer, unangekündigter AAA-Titel in Entwicklung

Blizzard scheint ihren Spielekatalog erweitern zu wollen, denn laut einigen Jobausschreibungen arbeiten man augenscheinlich an einem neuen AAA-Spiel. Dieses wird, wenn man sich die gesuchten Stellen mal anschaut, wohl ein neuer First Person-Shooter werden. Das Spiel soll außerdem wohl Next Gen-Grafik und einen innovativen Stil bieten.

Was brodelt da in Blizzards Entwicklerküche?

Dan John Cox, seines Zeichens Künstler beim großen Publisher und Entwickler, hat in einem Tweet verkündet, dass man 16 freie Stellen zu vergeben habe. Beschrieben wird das zu bearbeitende Projekt als ambitioniertes Spiel, welches von einem kleinen Entwicklerteam bearbeitet werden soll.

So wird zum Beispiel ein “Senior 3D Environmental Artist” gesucht. Dieser soll gute Umgebungen erdenken und erarbeiten können. Eine sehr verantwortungsvolle Position, denn diese Person soll traditionelle Ästhetiken mit Next Gen 3D-Techniken kombinieren, um einen einzigartigen Texturstil zu kreieren, welches die Grenzen von allen bisher möglichen kreativen Möglichkeiten überschreiben soll.

Eine weitere gesuchte Position ist ein “Associate Combat Designer”, der sich mit FPS- und Actionspielen auskennen soll, sowohl im Singleplayer- als auch im Multiplayer-Bereich. Auch wird nach einem Level Designer gesucht, der viele epische, abwechslungsreiche Welten erschaffen soll. Also könnte ein Shooter mit vielen verschiedenen Maps auf uns zukommen, der auch im Singleplayer gespielt werden kann.

Vizepräsident Allen Adham hatte bereits bestätigt, dass das angekündigte Diablo 2 Ressurrected das vorerst letzte Remaster sein wird und dass im Studio neue Teams an neuen Spielen arbeiten werden. Zu den besprochenen Jobausschreibungen gibt es insgesamt 55 zu belegende Stellen, einige davon auch für Mobile-Spiele.

