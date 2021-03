Outriders – Nächstes Update für die Demo auf PS4, PS5 und Steam

Mit Outsider erscheint bereits in wenigen Wochen das nächste Projekt von Bulletstorm-Entwickler People Can Fly offiziell für die aktuelle sowie letzte Konsolengeneration als auch für den PC und Google Stadia. Bevor Spieler sich auf den fertigen Koop-Shooter stürzen dürfen, veröffentlichte das polnische Studio unter der Flagge von Publisher Square Enix eine ausladende Demo. Diese wird nun sein nächstes Update erhalten.

Neues Update für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC

Zuvor veröffentlichte man bereits diverse Patches, die das Lootsystem aktualisierten. So minimierte das Team die Droprate für legendäre Gegenstände enorm, was man in einem darauffolgenden Update dann wieder dezent abschwächte. Nun soll ein neues Update sich nicht mehr mit dem Lootsytem beschäftigen, sondern sich auf weitere Probleme und Schwierigkeiten im Spiel fokussieren. Vorerst ist der Patch lediglich für die Sony Heimkonsolen sowie den PC verfügbar. Xbox-Spieler soll allerdings in Kürze ebenfalls in den Genuss der Verbesserungen kommen.

The Outriders Demo has been updated on Steam, PS4 and PS5! A similar patch for Xbox is currently going through testing. We will let you know as soon as we have news about it's release. Patch notes thread: 👇 pic.twitter.com/YlRSdJtx7z — Outriders (@Outriders) March 12, 2021

Konkreter dürfen Spieler nach dem Patch über eine Aktivierung von Motion Blur, also der Bewegungsunschärfe selbst entscheiden. Zudem wurden diverse Optimierungen bezüglich der Framerate und weitere Fehlerverbesserungen vorgenommen. Besonders interessant ist außerdem, dass das Matchmaking ab sofort weniger Wartezeit in Absprung nehmen wird. Wer sich also zukünftig online Mitspieler suchen möchte, wird zukünftig schneller in die Multiplayer-Session starten können.

Alle Patchnotes findet ihr im Folgenden noch einmal konkreter aufgelistet:

General Patch Notes:

Added a Motion Blur Toggle [PC, PS4/5]

Made minor tweaks to frame rate output for certain items in cutscenes, however, we are working on a more comprehensive fix for the future [PC, PS4/5]

Made improvements to cut down on the time it takes to Matchmake [PC, PS4/5]

Made other minor improvements and fixes [PC, PS4/5]

Additional PS4/PS5 Specific Patch Notes:

Fixed store links on the “Buy Now” button in the Lobby [PS4/5]

Fixed bug that was causing an audio desynchronization in cutscenes [PS4/5]

Quelle: Outriders via Twitter