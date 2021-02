Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 – Gesamtes Entwicklerteam entlassen

Schon lange haben wir keine Neuigkeiten mehr zu Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 gehört oder gesehen, nun aber sorgte Paradox für ein Beben. Wie aus dem aktuellen Finanzbericht hervorgeht, wurde nämlich das Entwicklerteam von der Entwicklung entbunden. Die Entwicklung steht somit unter keinem guten Stern.

Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 wird nun deutlich später erscheinen

Die Meldung wirkt wie ein Paukenschlag. Paradox Interactive entbindet Entwickler Hardsuit Labs komplett von der Entwicklung des kommenden Vampir-Spiels. Anscheinend war der Publisher mit dem bisherigen Status des Spiels nicht zufrieden. Zuletzt kündigte man Mitte letzten Jahres ein Next-Gen-Upgrade zu dem kommenden Titel an. Seitdem hielt man sich mit neuen Infos aber bedeckt. Ausführlich ging Paradox jedoch nicht auf die Gründe ein. Man habe die Kündigung der Arbeiten mit dem Studio beschlossen, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Mangelnde Qualität könnte also auch ein Grund sein.

Der Publisher beauftragt nun ein bisher nicht genanntes Team, um die Arbeiten an dem Titel fertig zu stellen. Damit scheitert aber auch der angepeilte Launch in diesem Jahr. Ursprünglich sollten wir schon im letzten Jahr Hand anlegen können. Allerdings erwähnte Paradox auch keinen Release im kommenden Jahr. Daher ist das Erscheinungsdatum bis auf weiteres ungewiss. Fans sollten aber in absehbarer Zukunft nicht mit Vampire rechnen. Das Game für PC, Xbox und PS4 ist somit ein weiterer und spektakulärer Fall in der langen Liste der jüngsten Verschiebungen.

Quelle: Paradox Interactive