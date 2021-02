Overwatch 2 – Neue Infos zum Helden-Shooter

Auch Fans von Overwatch 2, kamen diese Blizzcon auf ihre Kosten. Es wurden Infos zu neuen Maps, Helden und Gegnertypen veröffentlicht und besprochen. Rom und New York, werden neue Maps sein, die ihr als Spieler besuchen könnt.

Ein kleiner Überblick zu Overwatch 2!

Insgesamt wurden sieben neue Maps, für den Helden-Shooter vorgestellt, darunter Gothenburg, Toronto, Rio de Janeiro, Monte Carlo, eine noch unbekannte Stadt in Indien und die schon erwähnten Städte New York und Rom. Zu diesen beiden Maps wurden bereits Szenen gezeigt, die euch riesige Wolkenkratzer und das Kolosseum präsentieren. Auch eine neue Heldin wurde im Rahmen der Blizzcon enthüllt, zu der aber noch nicht viele Infos bekanntgegeben wurden. Die neue Heldin mit dem Namen Sojourn, besitzt eine Railgun als Waffe und sollte erstmal von erfahrenen Spieler genutzt werden. Denn laut Entwicklern, benötigt man etwas Zielwasser, um mit ihr gut umgehen zu können.

Eine der größten Änderungen für Spieler, wird wohl der Story-Modus sein, bei dem ihr auch auf neue KI-Gegner treffen werdet. Als neue KI-Klassen wurden der Heranzieher und der Brecher vorgestellt, die mich etwas an Left 4 Dead erinnerten. Außerdem experimentieren die Entwickler derzeit mit passiven Fähigkeiten für die Klassen, um den Rollen mehr tiefe zu verleihen. So könnten als Beispiel Tanks nicht mehr so weit zurückgestoßen werden oder Heiler sich mit der Zeit selbst heilen. Der Shooter soll ein komplett Eigenständiges Spiel werden, welches das Franchise um einen Story-Modus erweitern soll und sich den PVP-Modus teilen wird. Dadurch sind Besitzer des Vorgängers, nicht zum Kauf gezwungen. Bis zum Release könnte es aber noch eine Weile dauern und vor 2022, sei damit nicht zu rechnen. Hier geht’s zu noch mehr News!











Quelle: GameSpot