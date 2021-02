Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 8.2021

Letzte Woche mussten wir mit unserer Releasevorschau aussetzen, doch in dieser Woche lässt sich nicht nur die Sonne in Deutschland wieder blicken, wir werfen auch erneut einen Blick auf die kommenden Spielereleases. Schauen wir also mal, was die letzte Februarwoche so spieletechnisch zu bieten hat.

Die letzten Februarspiele in der Releasevorschau

Horned Knight (PS4, Xbox One, Switch, PC) – 23. Februar

Der gehörnte Ritter hat sich ein wenig vom Shovel Knight inspirieren lassen, nicht nur optisch, sondern auch gameplaytechnisch. Somit erwartet euch hier ein 2D- Retro-Platformer mit Pixeloptik.











Taxi Chaos (PS4, Xbox One, Switch) – 23. Februar

Crazy Taxi ist zurück, zumindest in Form eines spirituellen Nachfolgers. Es lässt sich aus dem gezeigten Gameplay zumindest nicht ignorieren, dass man sich hier stark von der beliebten Spielereihe hat inspirieren lassen.











Persona 5 Strikers (PS4, PC, Switch) – 23. Februar

Dieses Spinoff setzt storytechnisch nach den Geschehnissen von Persona 5 an, wagt aber in der Abteilung Gameplay ein paar neue Schritte und zwar in die Musou-Abteilung. Somit ist hier eine Menge Geschnetzel zu erwarten, wie man sie auch aus Warriors-Spielen kennt.











Rogue Heroes: Ruins of Tasos (PC, Switch) – 23. Februar

Ein zelda-ähnliches Retrospiel mit Roguelike-Elementen, in dem ihr mit bis zu vier Spielern gefährliche Dungeons erkundet. Erinnert ein wenig an das Konzept der Four Swords-Spiele aus der Zelda-Reihe.











Wrath: Aeon of Ruin (PS4, Xbox One, Switch, PC) – 25. Februar

Ein brutaler Ego-Shooter, der im ersten Moment stark an alte Doom-Titel erinnert. Mit an Bord sind u.a. Entwickler von Duke Nukem 3D, Prey und Max Payne, Shooterfreunde werden also gut versorgt.











Ghosts ‘N Goblins Ressurrection (Switch) – 25. Februar

Das Arcade-Game aus den 80ern kehrt in neuem Gewand auf die Switch zurück.











RetroMania Wrestling (PS4, Xbox One, PC, Switch) – 26. Februar

Hier handelt es sich um die Fortsetzung des Arcade-Klassikers WWF WrestleFest, welches im satten Look der 90er-Jahre daherkommt.











Bravely Default II (Switch) – 26. Februar

Der Nachfolger des beliebten JRPGs kommt exklusiv auf die Switch.











Und das waren die Spiele in der letzten Februar-Releasevorschau. Wir sehen uns dann im März wieder und bis dahin viel Spaß mit den Spielen, die ihr in der Zwischenzeit zocken werdet.