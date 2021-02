Diablo IV – Die neue Klasse im Überblick

Viele Fans haben sich auf neue Infos zu Diablo IV gefreut und auf der diesjährigen Blizzcon, wurden ihre Erwartungen nicht enttäuscht. Unter anderem wurde eine neue Klasse enthüllt, zu der wir euch nun einen kleinen Überblick verschaffen wollen.

Die Jägerin als neue Klasse in Diablo IV!

Die Jägerin (oder auch Rogue), feiert nicht zum ersten Mal ihr Debüt in der Diablo-Reihe. Bereits im ersten Teil des Franchise, hatte die Rolle ihren Platz gefunden. In einem Ankündigungstrailer wurde die Klasse nun neu eingeführt und wir durften sogar schon Gameplay sehen. Die Jägerin bedient diejenigen Spieler, die auf schnelle und wendige Charaktere stehen, also perfekt für Leute die auch schon den Dämonenjäger mochten.

Die Klasse besitzt sowohl Nah- als auch Fernkampfangriffe und setzt auf Giftangriffe. Prinzipiell ist die Jägerin eine Mischung aus dem Dämonenjäger und dem Assassinen, den man schon aus Diablo II kennen sollte. Das Geschlecht der Jägerin kann auch angepasst werden, wodurch sie nicht zwangsweise eine Jägerin, sondern auch ein Jäger sein kann, dies nur am Rande erwähnt. Eine wahre Jägerin kann zudem Fallen stellen um Monster in dieser zu fangen, außerdem ist sie sehr flexibel, wenn es um Waffensets geht. Dabei könnt ihr zwischen Bogen, Armbrust, Dolche und Schwerter wechseln und die Klasse dadurch besser an euren Spielstil anpassen. Die mächtigen Pfeilhagel, machen im Trailer schon viel her. Zudem benutzt die Klasse zusätzlich Frost- und Schattenmagie, wie sich aus dem Video erkennen lässt. Auf der Blizzcon 2021 gab es außerdem neue Infos zu einem Diablo II Remaster, welche euch Fabian einmal kurz zusammengefasst hat.











