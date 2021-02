Guilty Gear -Strive- – Der finale Charakter wurde enthüllt

Arc System Works hat den finalen Charakter für das kommende Game Guilty Gear -Strive- vorgestellt. In einem neuen Trailer bekommen wir I-No im neuen Look zu sehen.

Neuer Guilty Gear -Stive- Trailer

In einem neuen Trailer präsentiert uns Arc System Works den finalen Kämpfer in Guilty Gear -Strive-. Dabei handelt es sich um die rockige Hexe I-No. Sie ist kein unbekanntes Gesicht in der Reihe und trat das erste Mal als Boss in Guilty Gear XX auf. Als zeitreisende Hexe hat sie so einiges auf Repertoire und ist durchaus mächtig, wie im Trailer zu sehen ist.

Mit I-No sind nun alle fünfzehn Charaktere bekannt, die in -Strive- zu Auswahl stehen werden. Bereits in der bis heute laufenden Beta konnten dreizehn davon auf Herz und Nieren getestet werden.

Der neuste Teil der Guilty Gear Reihe erscheint am 09. April 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.











Quelle: Arc System Works via YouTube