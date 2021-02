Podcast: Wenn die E3 2021 digital und CD Projekt RED gehackt wird | Folge 37

Ein neuer Podcast in dieser Woche: Die E3 wird dieses Jahr vom 15. bis 17. Juni 2021 stattfinden und soll komplett auf Livestreams setzen. Damit ist die klassische Messe auch in diesem Jahr Geschichte. Doch ist das überhaupt gut? Wir reden außerdem über den fatalen Leak bei CD Projekt RED und die neuen Folgen von Star Wars: The Mandalorian. Kann ein so großer Entwickler zwei solche Schlappen in letzter Zeit einfach wegstecken? Wir diskutieren.

Podcast über die E3 2021 und den CD Projekt RED Hack | Folge 37

Moderation: Lukas Hesselmann

Redaktion der Sendung: Christian Koitka und Jasmin Paskuda

