Turok – Playstation 4 Versionen im Store entdeckt

Auf der Nintendo Switch und der Xbox können Fans des Dino Hunters Turok ja schon seit einer Weile die Remaster spielen. Wie jetzt entdeckt wurde, werden schon bald beide Versionen auch auf der Playstation erscheinen.

Wer gerne in N64 Nostalgie schwelgen und Dinosaurier jagen will, kann schon seit einiger Zeit auf die Nintendo Switch und die Xbox zurückgreifen. Denn hier gibt es jeweils bereits die Remaster der ersten beiden Spiele inklusive einiger Verbesserungen gegenüber den Originalen.

Entwickler Nightdive scheint diese beiden Versionen schon bald aber auch auf die Playstation bringen zu wollen. Wie die Seite Gematsu jetzt entdeckt hat, kann man den ersten Teil bereits über die Suche im Store finden. Der zweite Teil kann dagegen über eine Suche in der Smartphone App entdeckt werden. Allerdings scheint das regional unterschiedlich zu sein, denn im deutschen Store kann man die Einträge nicht finden.

Nach den von Gematsu gezeigten Einträgen werden beide Titel aber wohl am 25. Februar für Playstation 4 erscheinen. Natürlich werden beide Titel auch Unterstützung für Trophäen erhalten, allerdings wird nur der zweite Teil Seeds of Evil auch eine Platin bieten.

PS4 version of Turok (@NightdiveStudio) launches February 25 according to the PS5 PlayStation Store. pic.twitter.com/lo3X9w3HUk

— Gematsu (@gematsucom) February 19, 2021