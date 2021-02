Mario Golf: Super Rush – Neues Golf-Game für Switch angekündigt

Auf der jüngsten Nintendo Direct überraschten die Japaner mit der Ankündigung von Mario Golf: Super Rush. Damit kehrt die Mario-Golf-Reihe nach längerer Abstinenz wieder zurück und bringt dazu auch einige interessante neue Features mit.

Mario Golf: Super Rush trifft auf RPG

Nach 7 Jahren kehrt die Golf-Reihe aus dem Pilzkönigreich zurück. Dabei können sich Fans der Reihe auch wieder auf einige bekannte Dinge freuen. Neben den allseits beliebten Helden aus dem Mario-Universum gesellen sich wieder abwechslungsreiche Kurse hinzu. Ob klassischer Fairway oder sandige Wüsten, die Kreativität kennt erneut keine Grenzen. Auch auf entsprechende Spielmechaniken wurde Wert gelegt. So lassen sich die Schläge auch anschneiden, um Effet in den Ball zu bekommen. Zudem könnt ihr das Terrain scannen und das Gefälle, als auch die Anhöhen analysieren.

Auch die Motion-Steuerung lässt sich nutzen. Per Schwung schlagt ihr den Ball. Dabei spielt eure Ausrichtung und Geschwindigkeit bei der Umsetzung in das Spiel eine wichtige Rolle. Mit Speed Golf erscheint auch ein ganz neuer Spielmodus. Hier sind flinke Füße gefragt, denn der Modus ist nicht rundenbasiert, sondern man sprintet nach einem Schlag zum Ball, um weiterzuspielen. Außerdem integriert Nintendo auch einen Karrieremodus. Als Mii spielt ihr euch als Rookie hoch in den Olymp und entwickelt dabei euren Charakter. Punkte wie Power, Ausdauer oder Kontrolle lassen sich aufleveln, wodurch sich euer Mii allmählich verbessert. Das Spiel erscheint am 25. Juni für die Nintendo Switch und lässt sich ab sofort im eShop vorbestellen.









Quelle: Nintendo