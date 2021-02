Nintendo Direct – Auf diese Spiele können wir uns freuen

Nachdem Nintendo gestern überraschend eine neue Direct für heute 23:00 Uhr ankündigte, streunen plötzlich diverse Gerüchte und Leaks zu der anstehenden Präsentation durch das Internet. Dies ist wohl dem letzten Jahr zu schulden, denn schließlich wurden Spiele eher spontan über Twitter angekündigt, als sie vorher in einer Präsentation anzukündigen und zu zeigen. Manche Fans fanden diesen Überraschungsfaktor zwar ganz nett, viele vermissten die bekannten Direct-Streams jedoch trotzdem.

Doch damit wohl nicht genug. Die Insider-Gruppe LeakyPandy, welche einen recht guten Ruf zu verzeichnen hat, stützt sich auf Twitter derweil auf konkretere Informationen, die für alle Fans der Nintendo Switch interessant sein dürften.

Zum einen dürfen wir uns laut ihrem Tweet auf mehrere Neuankündigungen zu Spin-Offs freuen. Allerdings bleiben sie mit ihren Angaben dazu sehr dürftig, was sich jedoch aus den “Nebenspielen” schließen lässt ist, dass Titel wie Bayonetta 3 oder auch Metroid Prime 4 eher vorerst raus aus der Sache sind und es sich eher um kleinere Titel handeln wird. Ebenfalls denkbar ist, dass es sich voraussichtlich um Third-Party-Spiele handeln wird. Wer hier auf gewaltige Neuigkeiten gehofft hat, bleibt wohl leider erst einmal auf der Strecke.

Trotzdem wird die kommende Nintendo Direct natürlich nicht ohne große Kracher auskommen. Laut LeakyPandy dürfen wir nämlich zwei großen Neuankündigungen entgegen sehen, wobei es sich um AAA-Titel aus dem Hause Nintendo handeln soll. Ob es sich hierbei unter anderem um das lang ersehnte Zelda: Breath of the Wild 2 handeln wird? Oder ein neues Pokémon-Spiel aufgrund des diesjährigen 25. Jubiläums? Es bleibt abzuwarten. Gleichzeitig gibt es aller Voraussicht nach allerdings auch einen heftigen Dämpfer für alle Nintendo-Fans, denn laut der Insider-Gruppe wird verkündet werden, dass es wohl weniger First-Party-Titel zu sehen geben wird.

Significant Nintendo announcements in the next four weeks. From Nintendo/subsidiaries.

-No new hardware

-Some already announced side games in major franchises will be reintroduced

-Reduced number of new first party offerings. Two new retail titles AFAIK

— LeakyPandy (@LeakyPandy) February 15, 2021