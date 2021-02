Super Smash Bros. Ultimate – Neuer Charakter enthüllt

Auf der Nintendo Direct verkündete der japanische Konzern einmal mehr einen neuen Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate. Dieses Mal ist auch mit dem Xenoblade-Universum ein gänzlich neuer Zugang dabei.

Pyra feiert Debüt in Super Smash Bros. Ultimate

Pyra kennen Fans aus dem Universum von Xenoblade Chronicles. Der weibliche Hauptcharakter aus der Serie lässt sich nun auch im bekannten Prügel-Spiel von Nintendo spielen. Dies kündigte der Publisher im hauseigenen Direct-Event an. Pyra ist ein weiterer Schwertkämpfer im Beat ’em Up. Wie auch in der Hauptreihe kann Pyra in Smash zu Mythra werden. Dies lässt sich im Spiel einfach per Knopfdruck ausführen.

Auffällig ist auch ihre Geschwindigkeit im Gegensatz zu manch anderen Schwertkämpfern. Dadurch dürfte Pyra, bzw. Mythra, doch frischen Wind in die umfangreiche Auswahl bringen. Damit steigt die Anzahl an Charakteren auf fast schon 80 an. Der Xenoblade-Charakter wird bereits diesen März im Rahmen des Fighter Pass Vol. 2 hinzugefügt. Dieser kostet 29,99€ und enthält insgesamt 6 Fighter. Alternativ lassen sich einzelne Figuren auch für 5,99€ erwerben.

Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo Switch - Download Code Alle sind dabei! Alle Kämpfer in der Geschichte der Super Smash Bros.-Serie treffen hier aufeinander! Doch auch neue Herausforderer steigen in den Ring, darunter der Inkling aus der Splatoon-Reihe, Ridley aus der Metroid-Reihe, Simon Belmont aus Castlevania und Melinda aus der Animal Crossing-Reihe!

3... 2... 1... LOS! Im ultimativen Action-Spiel katapultierst du deine Gegner von der Stage!

Irrwitziger Spaß für alle! Die verschiedenen Spielmodi und Optionen garantieren, dass jeder mitspielen kann.

Mehr als 100 Stages sind dabei! Für jede Stage gibt es eine Schlachtfeld- und eine Ω-Version.

Gewinne die Oberhand mit Items! Ein gut eingesetztes Item kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Quelle: Nintendo