Warframe – Das kommt im Frühjahr ins Spiel

Das neue Jahr ist schon in seinem zweiten Monat und die Spiele und Contentwelle rollt wieder an. Das Frühjahr hat einiges in Warframe zu bieten, angefangen mit einem neuen Prime bis hin zu einem neuen Event und vielem mehr.

Das erwartet euch in Warframe in den nächsten Wochen

Den Anfang für die ersten Inhalte in diesem Frühjahr macht der Minievent Star Days passend zum Valentinstag. Ticker bietet euch dabei bis zum 25. Februar einige Goodies im Tausch gegen Bonds an von thematisch passenden Glyphen bis hin zum neuen Eros Ephemera, das euch Flügel verleiht.

Railjack wird danach in Form des “Call of the Tempestarii” Updates eine Erweiterung bekommen, die diesmal die Corpus in die Weltraumschlachten verwickelt. Mit dabei ist auch endlich die Command Funktion für Railjack die euch erlauben wird, dass Schiff mit NPCs zu füllen. Mit Savagoth wird zudem auch ein neuer Warframe seinen Weg ins Spiel finden.

Am 16. Februar feiert das Spiel das chinesische Jahr des Ochsen mit einigen speziellen Missionen und Belohnungen. Im Ingame Markt wird es zudem auch passende Skins für eure Waffen geben.

Ab dem 23. Februar bekommt dann die Octavia ihre Prime Version und schwingt das Tanzbein dann in einem neuen Look und mit kleinen Verbesserungen. Zudem bringt sich auch ihre beiden Waffen Tenora Prime und Pandero Prime mit.









Sony DualSense Wireless-Controller [PlayStation 5] Entdecke ein noch intensiveres und fesselndes Gaming-Erlebnis, mit dem die Action in deinen Händen zum Leben erwacht. Der DualSense Wireless-Controller bietet immersives haptisches Feedback, dynamische adaptive Trigger und ein integriertes Mikrofon – und das alles in einem ikonischen, komfortablen Design

Haptisches Feedback: Dank der Doppelantriebe, die herkömmliche Rumble-Motoren ersetzen, spürst du direkt haptisches Feedback deiner Aktionen im Spiel. In deinen Händen simulieren diese dynamischen Vibrationen eine Vielzahl von Empfindungen, von Umgebungen bis hin zum Rückstoß verschiedener Waffen.

Adaptive Trigger: Erlebe die verschiedenen Stufen von Kraft und Spannung, wenn du mit deiner Ausrüstung und Umgebung im Spiel interagierst. Vom Spannen einer zunehmend strafferen Bogensehne bis zum Betätigen der Bremsen eines rasenden Autos fühlst du dich so physisch mit deinen Aktionen auf dem Bildschirm verbunden

Integriertes Mikrofon und Headset-Anschluss: Chatte online mit Freunden, indem du direkt in das integrierte Mikrofon sprichst oder ein Headset an den 3,5-mm Anschluss anschließt. Aktiviere und deaktiviere die Spracherfassung ganz einfach und sofort mit einer eigenen Mute-Taste

Create Taste: Zeichne deine besonders epischen Gaming-Momente auf und teile sie mit der Create-Taste3. Die Create-Taste basiert auf dem Erfolg der bahnbrechenden SHARE-Taste und bietet Spielern neue Möglichkeiten, Gaming-Content zu erstellen und ihre Abenteuer live an die ganze Welt zu übertragen

Quelle: Digital Extremes