Playstation 5 – CMP Shells bringt schwarze Controller

Schon seit die Playstation 5 zum ersten offiziell präsentiert wurde war die Fangemeinde über den Look in zwei Lager geteilt. Offizielle Mods von Sony selbst existieren bis jetzt noch nicht aber dafür sorgen immer mehr Dritthersteller mit neuen Produkten für einen persönlichen Look.

CMP Shells bringt euch schwarze Playstation 5 Controller

Bisher gibt es noch keine Farbvariante für die PS5 oder die neuen Dualsense Controller was mit Sicherheit nicht jedem Besitzer der raren Konsole gefällt. Aber auch wenn Sony noch immer keine offiziellen Pläne für eigene Mods oder Farboptionen enthüllt, gibt es wenigstens Dritthersteller die fleißiger sind.

So hat der Customizemyplates Ableger CMP Shells neben den ersten Ersatzplatten für die PS5 nun auch die ersten schwarzen DualSense Controller angekündigt. Hierbei handelt es sich nicht um Vinylskins sondern um einen vollständigen Ersatz des weißen Gehäuses. Und auch der Home Button bekommt den klassischen Look des PS Logos verpasst.

Für 115 Dollar kann der Controller vorbestellt werden und die Auslieferung soll in den nächsten 2 bis 3 Wochen erfolgen. Nicht ganz billig wenn man bedenkt, dass der Controller selbst rund 70 € kostet. Wem das zu teuer ist kann allerdings auch zu den Skins des Anbieters greifen und so billiger an einen eigenen Look kommen.

You spoke, we listened. Introducing the Classic Edition Matte Black Dualsense #PS5 Controller by CMP Shells 👌 Only 200 available in drop 1, get yours now 👉 https://t.co/kIn6YznPod pic.twitter.com/wJvawBAxYf — CMP Shells (@CmpShells) February 10, 2021

