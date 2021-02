Ratchet & Clank: Rift Apart – Neuer Trailer zum Release

Schon seit der PS2 Ära erleben wir Abenteuer mit dem Lombax und seinem polierten Metallfreund. Mit Ratchet & Clank: Rift Apart soll noch in diesem Jahr der erste Teil exklusiv für Sonys neue Playstation 5 erscheinen. Mit einem neuen Trailer wurde jetzt der Release angekündigt.

Bereits im letzten Jahr konnten wir einen ersten Blick auf das neuen Abenteuer mit dem Heldenduo werfen und die SSD Technik in Aktion erleben. Der erste Trailer zeigte uns das neue Dimensions Feature bei dem die beiden ohne Ladezeiten nahtlos in andere Universen reisen können.

Was im Trailer schon spaßig und beeindruckend aussah wurde dann im Gameplay Trailer noch einmal im Detail präsentiert. Seitdem hatte sich der Entwickler Insomniac Games Zeit genommen das Spiel für den Release fertigzustellen.

Via Twitter wurde dann gestern endlich das finale Erscheinungsdatum für das neuen Abenteuer bestätigt und zwar für den 11. Juni. Dabei ist der Titel inzwischen auch im digitalen PSN vorbestellbar und das in zwei Versionen. Die Standard Version kostet dabei 79,99 € und die Digital Deluxe kostet 10 € mehr und bringt ein digitales Artbook und Soundtrack sowie Ingame Items.

Es dauert also nicht mehr lange bis wir wieder mit dem dynamischen Duo loslegen können.

Prepare to dive between dimensions when Ratchet & Clank: Rift Apart arrives on 11th June ⚙️

First details on physical and digital editions: https://t.co/Z37rKmJ2e7 pic.twitter.com/9U9WtvDBbf

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) February 11, 2021