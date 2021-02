Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 6.2021

Die Releasevorschau ist weiß. Vor allem Nord- und Mitteldeutschland wurden von einem heftigen Schneesturm getroffen und nun mag man streiten, ob man sich über den Schnee freut oder es doch jetzt im Februar zu spät ist, wenn an Weihnachten nicht eine Flocke zu sehen war. In jedem Fall gibt es nun zumindest die perfekte Gelegenheit, sich Zuhause einzumummeln und seine Lieblingsspiele zu zocken. Ein paar interessante Neuerscheinungen kommen dann auch dazu.

Marios neues/altes Abenteuer und ein neues Game Boy-Spiel in der Releasevorschau

Little Nightmares 2 (PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC, Switch) – 11. Februar

Passend zum Wetter wird dieser Titel euch einen kalten Schauer den Rücken runterlaufen lassen. Die Fortsetzung des durchaus gruseligen Plattformers lässt euch nicht nur mit Six, dem Mädchen mit dem gelben Regenmantel, sondern auch mit Mono spielen, einem Jungen mit Papiertüte über dem Kopf. Dabei ist es kein Koop-Abenteuer, ihr steuert Mono, während Six eigenständig handelt.









Earth Analog (PC) – 11. Februar

Ihr bemannt euer eigenes Raumschiff und erkundet den Weltraum in diesem sogenannten “Space Flight Adventure Game”.









Gal*Gun Returns (PC, Switch) – 12. Februar

Absolut abgefahrene Japan-Action erwartet euch in diesem “Love’em’Up”, einer Art Parodie eines Shoot’em’Up, wo ihr mit Liebe um euch schießt. Japan halt.









Dragonborne (PC, Game Boy) – 12. Februar

Nein, ich habe mich bei den Plattformen nicht vertippt, dieses Spiel kommt TATSÄCHLICH für den Game Boy. Man kann es auch als ROM-Version bestellen und so auf dem PC spielen oder ganz im alten Stil mitsamt Verpackung und Anleitung samt Game Boy-Modul. Also kramt eure alten Klötze mal wieder hervor und besorgt euch ein paar AAA-Batterien.









Marios Wii U-Abenteuer war zwar ein spaßiger Trip, aber längst nicht so erfolgreich wie andere Ableger des Klempners. Das mag an der Wii U liegen oder am etwas außergewöhnlichen 2,5D Gameplay. Wie dem auch sei wird das Spiel samt neuem Inhalt Bowser’s Fury auf die Switch portiert.









Und das war die verschneite Releasevorschau. Welche Spiele werdet ihr also zocken, während ihr im Warmen hockt? Lasst es uns gerne wissen und fröhliches Zocken wünsche ich euch.