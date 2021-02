Epic Games Store – Neuigkeiten am Donnerstag und Sale angekündigt

Mit dem Epic Games Store startete Entwickler Epic Games Ende 2018 in die Offensive gegen die bekannten digitalen Vertriebsplattformen für Videospiele – allen voran Valves Service Steam. Passend zum Jahresstart kündigte das amerikanische Unternehmen nun an gemeinsam mit den Nutzern einen Blick auf die anstehenden Neuzugänge für 2021 zu werfen. Neben einem Livestream sollen Spieler ebenfalls von einem dazugehörigen Sale profitieren können.

Frühlings-Schaufenster und Sale im Epic Games Store

Am kommenden Donnerstag ist es bereits soweit und Epic Games wird live im Stream via Twitch die zu erwartenden Neuzugänge im laufenden Jahr ankündigen. Dabei verspricht der Fortnite-Entwickler nicht nur Informationen zu den kommenden Spieleperlen auch konkretere Gameplay-Ausschnitte sowie Einblicke hinter die Kulissen erwarten die Zuschauer. Das Frühlings-Schaufenster kann am Donnerstag, den 11. Februar 2021, um 20 Uhr via Twitch live verfolgt werden.

Passend zum Stream kündigte Epic Games zudem einen eigenen Sale an. Bei der Rabattaktion sollen dann ab dem 11. Februar zahlreiche Blockbuster und Indie-Titel vergünstigt zum Kauf angeboten werden. Unter anderem mit dabei Star Wars: Jedi Fallen Order mit einem Rabatt von 50%, Assassin’s Creed Valhalla, welches ganze 20 Prozent vergünstigt angeboten wird oder auch Cyberpunk 2077 um ganze 10 Prozent rabattiert. Einen ersten Einblick in das vergünstigte Portfolio könnt ihr euch hier verschaffen. Der Schaufenster-Sale wird noch bis zum 25. Februar allen Interessenten zur Verfügung stehen.

