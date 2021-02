Final Fantasy XIV – Endwalker Update und PS5 Version

Final Fantasy XIV Online ist auch nach Jahren noch immer eines der beliebtesten Online MMOs auf der Playstation. Die Shadowbringers Erweiterung brachte vor fast zwei Jahren noch mehr Spieler in die Community. Jetzt beginnt ein weiteres Kapitel.

Final Fantasy XIV Online bekommt neue Erweiterung

Die letzte Erweiterung Shadowbringers für Squares MMO kam im Juli 2019 heraus und brachte jede Menge neue Abenteuer für die Spieler Community. Ohne Zweifel kann FFXIV Online auch nach Jahren noch mit starken Zahlen protzen.

Das nächste Kapitel steht jetzt aber gleich in zwei Aspekten an. Den Anfang macht eine neue Playstation 5 Version des Clients der schon am 13. April 2021 in die offene Beta gehen soll. Die neue Version verspricht dabei deutlich schnellere Ladezeiten, bessere Texturen und das alles in 4K Auflösung.

Insbesondere die schnelleren Ladezeiten sollten ein großer Segen für das Gameplay sein, da man oft zwischen Schauplätzen hin und her springen muss. Jede Sekunde die man dabei nicht in einem Ladebildschirm festhängt ist ein Gewinn.









Die neue Endwalker Erweiterung

Die neue Erweiterung Endwalker soll den Endpunkt für die bis jetzt anhaltende Storyline um Hydaelyn und Zodiark darstellen. Der Trailer zeigt uns einige bekannte Gesichter wir Alisaie oder Ardbert und auch unser Gegenspieler Zenos zeigt sich.

Neben neuer Story gibt es aber auch neue Jobs, Areale und Feinde. Eure Fähigkeiten werdet ihr dann in neuen Dungeons und Raids testen können wenn die Erweiterung im Herbst 2021 erscheint.









Quelle: Playstation via Youtube