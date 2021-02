Magic Legends – Das enthält das Planeswalker Bundle

Bereits diesen März wird Magic Legends für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Nun haben Perfect World und Cryptic Studios bekannt gegeben, dass es ein Planeswalker Bundle geben wird, bei dem ihr zum Start massig Rabatt bekommt.

50 Prozent aufs Haus bei Magic Legends!

Magic Legends ist ein free-to-play, hack’n’cast Online-ARPG, welches auf dem Kartenspiel Magic: the Gathering basiert. Dabei kombiniert das Spiel hackn’n’slay-Mechaniken, mit einem Kartenspiel. Als Planeswalker könnt ihr die Welt erkunden, Zauber sammeln und ein Deck erstellen. Die Zauber aus den Decks, stehen euch dann im Kampf, als Fähigkeiten zur Verfügung. Um euch das besser Vorstellen zu können, habe ich euch einen Trailer dazu, unter dieser News verlinkt.

Wer darauf steht, seine Charaktere so imposant wie möglich aussehen zu lassen, der sollte sich das Planeswalker Bundle anschauen. 50 Prozent könnt ihr dabei beim Kauf sparen und eine Menge Kostüme und Signaturbeschwörungen freischalten. Durch die 50 Prozent Rabatt müsst ihr aber immer noch 39,99 Euro in die Hand nehmen, um das Bundle zu kaufen. Das Bundle enthält unter anderem eine “Rüstung von Serra”, “Zendikar-Überlebensausrüstung”, “Obsidian-Erdelementar” und “Vergoldeter Lotus”. Insgesamt werden 13 verschiedene kosmetische Gegenstände, im Paket enthalten sein. Am 23. März soll dann die Open Beta, auf dem PC starten. Das Bundle wird euch dann schon zur Verfügung stehen. Ob eine Umsetzung für die Next-Gen-Konsolen in Arbeit ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Mehr News zu anderen Spielen, findest du hier.









Quelle: Perfect World via Pressemeldung