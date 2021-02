Prince of Persia: The Sands of Time Remake – Release auf unbestimmte Zeit verschoben

Fans des persischen Prinzen warten schon eine Weile auf ein neues Abenteuer, waren jedoch mit der Ankündigung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake nicht voll überzeugt. Während das Zeitreiseabenteuer zwar durchaus beliebt ist, sah das gezeigte Material nicht wirklich berauschend aus. Nun müssen wir noch länger warten, um uns von der Qualität des Remakes überzeugen zu können.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake erscheint nicht im März

Im September 2020 wurde das Remake angekündigt und sollte am 21. Januar erscheinen. Die laute der Kritik der Fans schien aber angekommen zu sein und so legte man im Dezember den Releasetermin auf den 18. März fest. Dieses Datum wird nun jedoch ebenfalls nicht eingehalten werden. Dies teilte das Entwicklerteam in einer Nachricht an die Fans mit.

In dieser Nachricht schreiben sie, dass sie seit Ankündigung des Spiels viele Eindrücke der Fangemeinde erhalten haben. Es sei die Leidenschaft und die Unterstützung der Spieler, welche sie das bestmögliche Spiel entwickeln lassen wolle, so heißt es. Aus ebendiesem Grund möchte man sich noch ein wenig mehr Zeit lassen, damit das Remake sich frisch anfühlt und dem Original dennoch gerecht wird.

Ein festes Datum wird diesmal nicht genannt, man möchte die Spielerschaft aber auf dem Laufenden halten, wie es um die Entwicklung steht.

Another update from Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD — Prince of Persia (@princeofpersia) February 5, 2021

Prince of Persia: The Sands of Time Remake - [PlayStation 4] NUR FÜR VORBESTELLER: Sichern sie sich das originale Outfit, Waffenset und einen klassisch-Bildschirmfilter

Erleben Sie die originale epische Sage des Prinzen auf seiner Reise zur Rettung des Königreichs

Erleben Sie neu erstellte Zwischensequenzen mit verbesserten Stimmen, Sounds, Parkour-Animationen und neuem Soundtrack

Eine modernisierte Steuerung sowie atemberaubende grafische Verbesserungen erwarten Sie im Remake von Prince of Persia Sands of Time

Meistern Sie den Sand der Zeit, um die Zeit zurückzudrehen, einzufrieren oder zu verlangsamen, um die vor ihnen liegenden Rätsel zu meistern

Quelle: Twitter