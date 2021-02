Destiny 2 – Neue Saison und Inhalte enthüllt

Die aktuelle Saison 12 in Destiny 2 neigt sich dem Ende zu und so veröffentlicht Bungie heute die Informationen zur nächsten Saison. Dieses mal geht es erneut in den Kampf gegen die Cabal und deren neue Anführerin.

Destiny 2 und die Saison der Auserwählten

Unser Sonnensystem wird noch immer von der Dunkelheit belagert, die Pyramidenschiffe überall und Xivu Arath, die ihre Kräfte sammelt. Die drohende Gefahr durch die Dunkelheit ist auch den Cabal nicht entgangen. Und unter der Führung von Calus Tochter Caiatl, bietet das Imperium eine Allianz an.

Unter Allianz versteht Caiatl jedoch eher Unterwerfung und so enden die Verhandlungen damit, dass die neue Anführerin der Hauptfeind der neuen Saison wird. In einem neuen Schlachtfeld Modus werden wir uns dann auch mit den Cabal Truppen messen müssen.

Neue Strikes und Modi

Neben diesem neuen Modus wird die Cosmodrome Zone erweitert und mit Fallen Saber und Devils Lair kehren zwei Strikes aus dem Original zurück. Zusätzlich gibt es auch einen brandneuen Strike auf dem Planeten Nessus. In der Roadmap für die Saison der Auserwählten sieht man eine neue exotische Quest für eine Tex Mechanica Waffe bekommen und auch einen neuen exotischen Bogen.

Darüber hinaus gibt es Waffen Reskins und Ornamente sowie die Rückkehr der Umbral Engramme. Die neue Saison startet am 9. Februar und wird bis zum 11. Mai gehen. Auf der Infoseite könnt ihr zudem auch schon die Inhalte des neuen Season Pass anschauen.









Quelle: Bungie.net